Ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на проведение чемпионата Саудовской Аравии

Дата публикации: 04-03-2026 02:20

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу не собираются останавливать из-за усиливающегося геополитического кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

«На данный момент матчи Саудовской профессиональной лиги продолжаются согласно запланированному расписанию, несмотря на нарастающую политическую напряжённость в регионе. Министерство спорта Саудовской Аравии внимательно координирует свои действия с государственными структурами и тщательно отслеживает происходящее», - написал Джейкобс.

28 февраля США и Израиль объявили о начале совместной военной операции против Ирана. В ответ на это Иран провёл удары по американским военным объектам и базам, а также по ряду стратегических целей в Израиле, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Эти события значительно обострили обстановку в регионе, однако футбольный чемпионат в Саудовской Аравии продолжается без изменений, демонстрируя намерение властей поддерживать стабильность и не допускать срывов в спортивных мероприятиях.