«Ливерпуль» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 29-м туре английской Премьер-лиги

Дата публикации: 04-03-2026 02:30

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и закончилась неожиданной победой хозяев поля со счётом 2:1. Главным судьёй поединка стал Томас Брамэлл.

На 78-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу португальского полузащитника Родригу Гомеша, который отличился после передачи нигерийского нападающего Толуваласе Арокодаре, вышедших на замену. Спустя всего пять минут египетский вингер мерсисайдцев Мохамед Салах сравнял счёт. Однако в добавленное время второго тайма бразильский полузащитник «Вулверхэмптона» Андре Триндаде забил победный мяч, принесший хозяевам сенсационный успех.

После этого поединка «Ливерпуль» с 48 очками занимает пятую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, тогда как «Вулверхэмптон» с 16 очками остаётся на последнем, двадцатом месте. При этом от спасительной зоны, занимаемой на данный момент «Ноттингем Форест», хозяев поля отделяет целых 11 очков.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 16 марта сыграет в гостях с «Брентфордом», а «Ливерпуль» 15 марта примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».