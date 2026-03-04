Брайтон - Арсенал 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|20
|пз
|Джеймс Милнер
|27
|пз
|Матс Виффер
|25
|пз
|Диего Гомес
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|36
|пз
|Мартин Субименди
|16
|пз
|Кристиан Нёргор
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Микель Артета
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13