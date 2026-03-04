02:39 ()
Брайтон - Арсенал 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:30
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
04 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
20 Англия пз Джеймс Милнер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
25 Парагвай пз Диего Гомес
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
19 Греция нп Харалампос Костулас
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
36 Испания пз Мартин Субименди
16 Дания пз Кристиан Нёргор
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Англия нп Нони Мадуэке
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Микель Артета
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 4Арсенал
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Арсенал
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал4 : 0
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Отзывы и комментарии к матчу

