Родриго получил травму крестообразных связок и может не сыграть до конца сезона и на Чемпионате мира

04-03-2026 02:12

Форвард мадридского "Реала" Родриго Гоэс получил травму — повреждение крестообразных связок правого колена в ходе встречи 26-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (0:1), сообщает OK Diario.

Согласно информации источника, бразилец рискует серьёзно: в худшем случае у него может быть полный разрыв связок, что грозит пропуском оставшейся части сезона и чемпионата мира 2026 года. Однако существует и более благоприятный вариант — растяжение связок.

Любопытно, что несмотря на травму, Родриго продолжил участие в матче на стадионе "Сантьяго Бернабеу", выйдя на поле на 55-й минуте и отыграв до финального свистка.

Эта травма - серьёзный удар для "Реала", который теряет одного из ключевых нападающих в критический момент сезона, когда борьба за титул продолжается. Сейчас клуб и медицинский штаб готовы провести все необходимые обследования для точного диагноза и определения сроков восстановления.

Фанаты и футболисты надеются, что травма окажется менее серьёзной, и Родриго сможет вернуться на поле уже в ближайшее время, чтобы снова помочь своей команде в достижении важных побед.