«Барселона» выиграла у «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Дата публикации: 04-03-2026 02:31

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Испании в сезоне 2025/2026 между «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 29-й минуте полузащитник «сине-гранатовых» Марк Берналь открыл счёт. Перед самым перерывом, на 45+4-й минуте, нападающий «Барселоны» Рафинья реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды. На 72-й минуте Берналь оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

Однако первый матч на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, состоявшийся 12 февраля, завершился убедительной победой «Атлетико» — 4:0. По сумме двух встреч «матрасники» выиграли 4:3 и прошли в финал Кубка Испании.

Стоит отметить, что «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В финале прошлого сезона, 26 апреля 2025 года, каталонский клуб сумел обыграть мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2, став чемпионом турнира.

Матчи между этими командами всегда вызывают сильные эмоции и большой интерес у болельщиков, ведь противостояние Барселоны и мадридских клубов традиционно одно из самых ярких в испанском футболе. Несмотря на поражение, «Барселона» продемонстрировала боевой настрой и желание бороться до конца, чего не всегда хватает соперникам на таком уровне.

Теперь «Атлетико» предстоит сразиться в решающем матче за Кубок Испании, где они попытаются подтвердить свой статус одного из лидеров испанского футбола и завоевать трофей. Болельщики обеих команд с нетерпением ждут продолжения сезона и новых захватывающих встреч.