«Алавес» получил нового главного тренера — Кике Санчеса Флореса

Дата публикации: 04-03-2026 02:27

Испанский футбольный клуб «Алавес» официально сообщил о разрыве контракта с главным тренером Эдуардо Коудетом по взаимному согласию. Новым наставником команды стал Кике Санчес Флорес.

61-летний специалист, известный своей работой с такими клубами, как «Валенсия», «Атлетико» и «Хетафе», подписал с «Алавесом» контракт, который будет действовать до июня 2028 года. Последним местом работы Флореса была команда «Севилья», из которой он ушёл в июне 2024 года.

В настоящее время «Алавес» занимает 16-е место в таблице испанской Ла Лиги, имея в своем активе 27 очков после 26 проведённых туров. Под руководством Эдуардо Коудета команда смогла набрать лишь два очка в пяти последних поединках. В ближайшем 27-м туре, который состоится 8 марта, «Алавес» встретится с «Валенсией» в борьбе за важные очки и улучшение позиции в чемпионате.