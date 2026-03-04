02:39 ()
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
42 Гана пз Антуан Семеньо
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родри
7 Египет пз Омар Мармуш
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
10 Франция нп Райан Шерки
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
14 Швейцария нп Дан Ндой
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Шон Дайч
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2Манчестер Сити
27.04.2025 Кубок Англии 1/2 финала Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0Ноттингем Форест
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Манчестер Сити
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити2 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити3 : 0
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Манчестер Сити
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Ноттингем Форест
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Новости футбола

