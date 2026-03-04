Манчестер Сити - Ноттингем Форест 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родри
|7
|пз
|Омар Мармуш
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|10
|нп
|Райан Шерки
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|14
|нп
|Дан Ндой
|Хосеп Гвардиола
|Шон Дайч
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13