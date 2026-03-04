«Атланта Юнайтед» раскрыла причины отсутствия Миранчука в основном составе

Дата публикации: 04-03-2026 02:11

Директор по коммуникациям клуба MLS «Атланта Юнайтед» Крис Винклер рассказал о текущем состоянии полузащитника Алексея Миранчука, который пока не выходит в стартовом составе команды. По словам Винклера, российский футболист проходит восстановление после травмы подколенного сухожилия, полученной во время предсезонной подготовки.

– Почему Миранчук снова появился на поле только во втором тайме? Его что-то беспокоит?

– Во время предсезонных тренировок Алексей получил небольшое повреждение подколенного сухожилия, из-за чего смог провести всего одну игру и отыграть лишь 45 минут. Поэтому сейчас мы занимаемся восстановлением его физической формы. На данный момент с ним всё в порядке, и мы рассчитываем, что он скоро вернётся в основной состав. Возможно, это произойдет уже в ближайшую субботу, – цитирует Винклера Sport24.

В последнем поединке «Атланты» в регулярном чемпионате MLS против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) Миранчук вышел на поле лишь на 60-й минуте, но не смог проявить себя через результативные действия.

Несмотря на отсутствие в стартовом составе, футболист продолжает активно работать над восстановлением и поддерживает командный дух, чтобы как можно скорее снова стать полноценным участником матчей. Клуб и тренерский штаб остаются оптимистичными в отношении скорейшего возвращения игрока на поле и уверены, что опыт и мастерство Алексея помогут «Атланте Юнайтед» достигать новых высот в сезоне.