Астон Вилла - Челси 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия пз Морган Роджерс
21 Бразилия пз Дуглас Луис
6 Англия пз Росс Баркли
11 Англия нп Олли Уоткинс
31 Ямайка нп Леон Бэйли
1 Испания вр Роберт Санчес
23 Англия зщ Трево Чалоба
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
27 Франция зщ Мало Гюсто
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
17 Бразилия пз Андрей Сантос
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Англия пз Коул Палмер
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2Астон Вилла
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 1Челси
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси3 : 0Астон Вилла
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2Челси
07.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Астон Вилла1 : 3Челси
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Челси0 : 0Астон Вилла
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Астон Вилла
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла0 : 2Челси
27.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Астон Вилла
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла1 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Астон Вилла
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Челси
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1
13.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 4Челси
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

