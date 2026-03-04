Астон Вилла - Челси 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|6
|пз
|Росс Баркли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|пз
|Андрей Сантос
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|20
|нп
|Жоао Педро
|Унаи Эмери
|Лиам Росеньор
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13