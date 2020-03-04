02:40 ()
Марсель - Тулуза 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/4 финала
Марсель
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 04 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Жак Абардонадо
Сенегал Хабиб Бей
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Марсель2 : 2Тулуза
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Марсель3 : 2Тулуза
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза1 : 3Марсель
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза2 : 2Марсель
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0Тулуза
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 3Марсель
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель6 : 1Тулуза
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель1 : 0Тулуза
24.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Марсель
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза2 : 5Марсель
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель3 : 2
20.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 0Марсель
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель2 : 2
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 5 : 0Марсель
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 0
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 0Тулуза
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Тулуза1 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 1Тулуза
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 0Тулуза
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
0 : 4
Бурк-Перонна
Марсель
0 : 6
Ницца
Сент-Этьен
2 : 1
Осер
Монако
1 : 2
Конкарно
Нант
3 : 5
Страсбург
Дюнкерк
2 : 1
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
1 : 0
Монтрёй
Шовиньи
2 : 1
Ренн
Ле-Сабль
3 : 0
Бассен д'Аркашон
О Лион
0 : 1
Гавр
Амьен
0 : 2
Орлеан
Дьепп
3 : 0
Лион
Сен-Сир Коллонж
3 : 0
1/16 финала
Монтрёй
Амьен
2 : 4
Бастия
Труа
0 : 2
Анже
Тулуза
1 : 1 5 : 6
Орлеан
Монако
1 : 3
Ле-Пюи Фут 43
Реймс
0 : 0 0 : 3
О Лион
Лорьян
1 : 3
Истр
Лаваль
0 : 2
Авранш
Страсбург
0 : 6
Сошо
Ланс
0 : 3
Ле-Ман
Нанси
0 : 0 4 : 1
Шантийи
Ренн
1 : 3
Метц
Монпелье
0 : 4
Нант
Ницца
1 : 1 3 : 5
Лилль
Лион
1 : 2
ПСЖ
Париж
0 : 1
Байё
Марсель
0 : 9
1/8 финала
Реймс
Ле-Ман
3 : 0
Марсель
Ренн
3 : 0
Ницца
Монпелье
3 : 2
Лион
Лаваль
2 : 0
Лорьян
Париж
2 : 0
Тулуза
Амьен
1 : 0
Труа
Ланс
2 : 4
Страсбург
Монако
3 : 1
1/4 финала
Страсбург
Реймс
03.03
Лорьян
Ницца
04.03
Марсель
Тулуза
04.03
Лион
Ланс
05.03

