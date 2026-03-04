«Аль-Наср» опубликовал фото Роналду на фоне слухов о его экстренном отъезде из Саудовской Аравии

Дата публикации: 04-03-2026 02:18

Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала на своей странице в социальной сети X фотографию нападающего и капитана команды Криштиану Роналду. Ранее некоторые СМИ сообщали о срочном отъезде португальского футболиста из Саудовской Аравии на фоне напряжённой ситуации в регионе. В конце прошлой недели Эр-Рияд, где проживает Роналду, стал целью атак дронов, что связано с усилением геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

В сообщении клуба из Эр-Рияда говорится: «Дом победы».

В текущем сезоне Роналду сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых сумел забить 22 гола и отметить 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста составляет 12 миллионов евро.

Отметим, что несмотря на сложившуюся обстановку в регионе, Криштиану продолжает показывать высокий уровень игры и оставаться ключевой фигурой в составе «Аль-Насра». Его лидерские качества и профессионализм значительно влияют на результаты команды в различных соревнованиях, укрепляя позиции клуба как на национальной, так и на международной арене.