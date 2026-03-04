02:39 ()
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
04 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
3 Англия зщ Льюис Холл
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
7 Бразилия пз Жоэлинтон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
11 Англия нп Харви Барнс
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
15 Франция зщ Лени Йоро
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
26 Англия зщ Эйден Хевен
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
10 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед3 : 2
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 6Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2845
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Фулхэм2840
10 Борнмут2839
11 Брайтон энд Хоув Альбион2837
12 Сандерленд2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2831
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

