Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|3
|зщ
|Льюис Холл
|4
|зщ
|Свен Ботман
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Жоэлинтон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|11
|нп
|Харви Барнс
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|15
|зщ
|Лени Йоро
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|10
|нп
|Матеус Кунья
|Эдди Хау
|Майкл Кэррик
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 6
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Фулхэм
|28
|40
|10
|Борнмут
|28
|39
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|12
|Сандерленд
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|28
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13