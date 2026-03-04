Роналду остался в Саудовской Аравии из-за усиления напряжённости в регионе

Дата публикации: 04-03-2026 02:15

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и удары по Эр-Рияду, не покидал саудовскую столицу. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, португальский футболист остается в Эр-Рияде и не улетел в Мадрид на частном самолете, как ранее предполагали некоторые СМИ. Это подчеркивает его решительность и приверженность клубу в тяжелое для региона время.

Напомним, что 28 февраля США вместе с Израилем начали совместную военную операцию против Ирана, провоцирующую ответные удары по американским военным объектам в регионе. В результате пострадали базы и объекты не только в Израиле, но и в Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне. Последствия этих действий усилили напряженность и нестабильность на Ближнем Востоке.

В таких условиях решение Роналду остаться в Эр-Рияде имеет большое значение для его болельщиков и клуба, демонстрируя его профессионализм и стойкость в период геополитических потрясений.