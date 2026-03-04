Неймар выразил поддержку Родриго после тяжёлой травмы

Дата публикации: 04-03-2026 02:26

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился с поддержкой к вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, который получил серьёзную травму — порвал крестообразные связки и мениск правой ноги в матче 24-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:1).

«Сегодня для меня один из самых тяжёлых и печальных дней. Когда я услышал о травме Родриго, перед глазами сразу прошли все его страдания, переживания и страхи, связанные с такой серьёзной травмой.

Для меня ты — моя «десятка», мой наследник и талант, которого я глубоко уважаю и поддерживаю. Прошу тебя об одном — сохраняй спокойствие и береги свою голову. Сейчас самое важное — окружить себя людьми, которых ты любишь и которые тебя поддержат.

Ты говорил, что не заслуживал этого сейчас, и я с тобой согласен, но мы не можем ставить под сомнение замыслы судьбы и её планы. Мой младший брат, желаю тебе сил и веры в скорейшее возвращение на высокий уровень. Я уверен, ты снова будешь летать и покорять новые вершины. Знай, я всегда рядом, так же, как ты всегда поддерживал меня», — написал Неймар на своей странице в социальной сети.

Эти слова стали важным посланием для Родриго и всех, кто сталкивается с трудностями в спорте, подтверждая силу духа и значение поддержки близких в моменты испытаний.