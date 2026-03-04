02:39 ()
Свернуть список

Ростов - Динамо Мх 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 17:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
04 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ростов
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 04 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 1Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2Ростов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1Ростов
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0Динамо Мх
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Ростов
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 5 : 2Ростов
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 1Ростов
11.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ростов0 : 0
04.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ростов3 : 0
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх2 : 1
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо Мх2 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0Динамо Мх
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 3Динамо Мх
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо Мх3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (этап 2): «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
04.03
Ростов
Динамо Мх
04.03
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
04.0317.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close