Определилась позиция Бруну Фернандеша относительно своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш планирует летом встретиться с руководством клуба для обсуждения своего дальнейшего будущего. Источники, близкие к «красным дьяволам», утверждают, что 31-летний хавбек не намерен покидать команду. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

«Бруну является ключевой фигурой, это всем известно. Очевидно, что он занимает центральную роль в составе под руководством Майкла Кэррика. Ему комфортно работать с Кэрриком, он прекрасно осознает свою роль, и клуб очень доволен его вкладом», — поделился TEAMtalk источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне португальский полузащитник сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 14 результативных передач. Текущий контракт Бруну с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €40 млн.

Фернандеш не только демонстрирует стабильную игру, но и занимает роль лидера на поле и в раздевалке, что делает его важным элементом стратегии клуба на ближайшие сезоны. Руководство «Манчестер Юнайтед» высоко ценит опыт и профессионализм игрока, рассматривая его как одного из столпов команды, который сможет помочь в достижении новых успехов.

Переговоры, запланированные на летний период, станут ключевым моментом для обеих сторон. Клуб заинтересован сохранить игрока, учитывая его вклад и влияние, в то время как сам Бруну анализирует варианты своего развития и стремится продолжить карьеру в стабильной и амбициозной атмосфере. Болельщики, без сомнения, надеются увидеть капитана в составе «красных дьяволов» и в будущем сезоне.