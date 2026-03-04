02:39 ()
Гамбург - Байер 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2026 21:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
04 Марта 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Гамбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Байер, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Байер
Леверкузен
1 Португалия вр Даниэл Хойер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
25 Германия зщ Джордан Торунарига
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
2 Франция зщ Уильям Микельбренси
21 Германия пз Николай Ремберг
27 Нигерия пз Филип Отеле
24 Аргентина пз Николас Капальдо
20 Португалия нп Фабиу Виейра
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
19 Германия нп Дэмион Даунс
28 Германия вр Янис Бласвих
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
7 Германия пз Йонас Хофман
24 Испания пз Алеш Гарсия
30 Алжир пз Ибрахим Маза
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
17.02.2018 Германия - Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 2Байер
24.09.2017 Германия - Бундеслига 6-й тур Байер3 : 0Гамбург
03.02.2017 Германия - Бундеслига 19-й тур Гамбург1 : 0Байер
10.09.2016 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер3 : 1Гамбург
13.03.2016 Германия - Бундеслига 26-й тур Байер1 : 0Гамбург
17.10.2015 Германия - Бундеслига 9-й тур Гамбург0 : 0Байер
04.04.2015 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер4 : 0Гамбург
01.11.2014 Германия - Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 0Байер
04.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Гамбург2 : 1Байер
09.11.2013 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер5 : 3Гамбург
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2
20.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Гамбург
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Гамбург3 : 2
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 2Гамбург
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Байер1 : 1
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Байер0 : 0
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 0Байер
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Байер
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2340
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2326
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

