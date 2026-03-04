Гамбург - Байер 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Байер, которое состоится 04 Марта 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|21
|пз
|Николай Ремберг
|27
|пз
|Филип Отеле
|24
|пз
|Николас Капальдо
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|19
|нп
|Дэмион Даунс
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|7
|пз
|Йонас Хофман
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|Мерлин Польцин
|Каспер Юльманн
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|03.02.2017
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|13.03.2016
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|17.10.2015
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|04.04.2015
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|01.11.2014
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.04.2014
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|09.11.2013
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|5 : 3
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|23
|40
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|23
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14