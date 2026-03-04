ЛНЗ Черкассы - Буковина 04 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Буковина, которое состоится 04 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|28.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|23.04.2025
|Кубок Украины
|1/2 финала
|1 : 4
|01.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
| Чернигов
Лесное
|1 : 1 4 : 3
| Локомотив К
Нива Вн
|1 : 0
| Буковина
Нива Тр
|2 : 1
| Виктория Н
Ингулец
|0 : 1
| ЛНЗ Черкассы
Рух В
|1 : 0
| Динамо К
Шахтёр
|2 : 1
| Агротех
Мариуполь
|1 : 1 6 : 7
| Металлист 1925
Агробизнес В
|4 : 3
| Динамо К
Ингулец
|2 : 0
| ЛНЗ Черкассы
Буковина
|04.03
| Металлист 1925
Локомотив К
|05.03
| Чернигов
Мариуполь
|17.03