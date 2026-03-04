Родриго выбыл на 10 месяцев из-за травмы крестовых связок и мениска

Дата публикации: 04-03-2026 02:17

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс пропустит ближайшие 10 месяцев из-за серьёзной травмы — разрыва передней крестообразной связки и латерального мениска правой ноги. Вследствие этого он не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил журналист Аранха Родригес на своей странице в социальной сети X.

Вторник, 3 марта, стал днём, когда «Королевский клуб» официально подтвердил диагноз 25-летнего футболиста с травмой.

Родриго получил повреждение во время поединка 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:1). Несмотря на травму, он смог продолжить игру. Нападающий «сливочных» появился на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл матч до финального свистка.

Эта потеря — большой удар для команды, ведь Родриго играет ключевую роль в атаке «Реала». Его отсутствие сделает задачу по достижению важных целей на сезон более сложной. Медицинская служба клуба уже приступила к составлению плана реабилитации, чтобы в максимально короткие сроки вернуть футболиста в строй.