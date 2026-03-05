Тоттенхэм - Кристал Пэлас 05 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|8
|пз
|Ив Биссума
|7
|пз
|Хави Симонс
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|14
|пз
|Арчи Грей
|9
|нп
|Ришарлисон
|11
|нп
|Матис Тель
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|34
|зщ
|Шади Риад
|20
|пз
|Адам Уортон
|23
|пз
|Джейди Канво
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Игор Тудор
|Оливер Гласнер
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|29
|48
|6
|Челси
|28
|45
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|29
|43
|9
|Борнмут
|29
|40
|10
|Фулхэм
|28
|40
|11
|Сандерленд
|29
|40
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|35
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16