Тоттенхэм - Кристал Пэлас 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2026 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
05 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
4 Австрия зщ Кевин Дансо
8 Мали пз Ив Биссума
7 Нидерланды пз Хави Симонс
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
6 Португалия пз Жоау Пальинья
14 Англия пз Арчи Грей
9 Бразилия нп Ришарлисон
11 Франция нп Матис Тель
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
20 Англия пз Адам Уортон
23 Франция пз Джейди Канво
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас0 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Кристал Пэлас
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Кристал Пэлас
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Кристал Пэлас
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Кристал Пэлас2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Кристал Пэлас
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2964
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2859
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2851
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
5
Лига Европы
Ливерпуль2948
6 Челси2845
7 Брентфорд2944
8 Эвертон2943
9 Борнмут2940
10 Фулхэм2840
11 Сандерленд2940
12 Брайтон энд Хоув Альбион2837
13 Ньюкасл Юнайтед2836
14 Кристал Пэлас2835
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2829
17 Ноттингем Форест2827
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2919
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

Отзывы и комментарии к матчу

