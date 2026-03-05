05:01 ()
Арсенал Тула - Локомотив М 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2026 17:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
05 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Арсенал Т
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Локомотив М, которое состоится 05 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М3 : 2Арсенал Т
29.11.2021 Россия — Премьер-Лига 16-й тур Арсенал Т3 : 1Локомотив М
24.07.2021 Россия — Премьер-Лига 1-й тур Локомотив М3 : 1Арсенал Т
08.03.2021 Россия — Премьер-Лига 21-й тур Арсенал Т0 : 3Локомотив М
21.11.2020 Россия — Премьер-Лига 15-й тур Локомотив М1 : 0Арсенал Т
06.12.2019 Россия — Премьер-Лига 19-й тур Арсенал Т4 : 0Локомотив М
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Локомотив М2 : 1Арсенал Т
04.05.2019 Россия — Премьер-Лига 27-й тур Арсенал Т2 : 0Локомотив М
03.11.2018 Россия — Премьер-Лига 13-й тур Локомотив М3 : 1Арсенал Т
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Арсенал Т2 : 0Локомотив М
27.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 1Арсенал Т
02.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Арсенал Т0 : 4
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Арсенал Т0 : 0
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Арсенал Т0 : 0 3 : 2
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Арсенал Т1 : 1
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Локомотив М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Локомотив М
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М1 : 1
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М4 : 0
08.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (этап 2): «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
2 : 0
Ростов
Динамо Мх
0 : 2
Арсенал Т
Локомотив М
05.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
3 : 1 17.03
Команда12
Динамо М
Спартак М
05.0318.03

