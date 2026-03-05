«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» из Бильбао и пробился в финал Кубка Испании

Дата публикации: 05-03-2026 02:48

Завершился ответный полуфинальный поединок Кубка Испании сезона 2025/2026, в котором сошлись «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В напряжённой борьбе хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит нападающим «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем на 87-й минуте — он реализовал пенальти, что и принесло его команде важнейшие три очка.

Первый матч между этими командами прошёл 11 февраля на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао и завершился также в пользу «Реала Сосьедад» с результатом 1:0. В итоге по сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна одержал общую победу 2:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с мадридским «Атлетико».

Напомним, что действующим обладателем Кубка Испании остается «Барселона». В прошлом финале, состоявшемся 26 апреля 2025 года, каталонцы одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2, демонстрируя высокий уровень игры и характер.

Таким образом, «Реал Сосьедад» продолжает успешное шествие в этом сезоне Кубка Испании, добившись выхода в финал, где его ждёт непростой соперник — мадридский «Атлетико». Финальная встреча обещает быть захватывающей и соберёт на поле множество ярких моментов, за которыми будут следить миллионы болельщиков по всему миру.