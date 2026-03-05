Полуфинал Кубка Италии: «Лацио» и «Аталанта» завершили матч ничьей

Дата публикации: 05-03-2026 02:48

Завершился первый матч полуфинала Кубка Италии сезона 2025/2026 между римским «Лацио» и «Аталантой» из Бергамо. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме под судейством главного арбитра Джанлуки Манганьелло. Матч завершился зрелищной и результативной ничьей — 2:2.

На восьмой минуте гол нападающего «Аталанты» Николы Крстовича был отменён из-за офсайда после просмотра VAR. Уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу открывает счёт, поразив ворота соперника. Однако хозяева не успели себя порадовать — уже через четыре минуты Марио Пашалич с «Аталанты» сравнивает счёт. На 87-й минуте форвард римлян Булайе Диа вновь выводит свою команду вперёд, но в компенсированное время, на 90-й минуте, полузащитник Юнус Муса восстанавливает равенство, установив окончательный счёт — 2:2.

Ответная игра пройдет в Бергамо и запланирована на среду, 22 апреля. В параллельном полуфинале Кубка Италии соперничают «Комо» и «Интер», и после первой встречи счёт остаётся без голов — 0:0. Обе пары обещают интересное продолжение и динамичное развитие событий в борьбе за выход в финал турнира.