«Челси» разбил «Астон Виллу» в поединке 29-го тура АПЛ

Дата публикации: 05-03-2026 02:47

В 29-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся захватывающий поединок между командами «Астон Вилла» и «Челси». Матч прошёл на домашнем стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, а главным судьёй встречи стал австралиец Джарред Джиллетт. В этом поединке футболисты лондонского клуба одержали впечатляющую победу с крупным счётом 4:1.

Игра началась стремительно: уже на 2-й минуте хозяева поля открыли счёт благодаря точному удару полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Тем не менее, уже на 35-й минуте форвард «Челси» Жоао Педро сравнял показатели на табло и подарил надежду своей команде. Вскоре, на 41-й минуте, был отменён гол нападающего хозяев Олли Уоткинса после проверки VAR, что значительно повлияло на ход матча. Под конец первого тайма, на 45+6-й минуте, Педро вновь проявил себя, выведя «пенсионеров» вперёд.

Во втором тайме усилия лондонской команды принесли свои плоды: на 55-й минуте полузащитник Коул Палмер забил третий мяч при поддержке паса Педро. Финальный аккорд поставил всё тот же Жоао Педро, оформивший на 64-й минуте хет-трик и закрепивший крупное преимущество «Челси» в счёте.

Эта победа позволила «Челси» сократить отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трёх очков — теперь у «синих» 48 очков и пятое место, а у бирмингемцев 51 очко и четвёртая позиция. Эта игра стала ключевым моментом в борьбе за высокие места в чемпионате и продемонстрировала невероятную волю и мастерство футболистов лондонского коллектива.