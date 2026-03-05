Гвардиола ответил на слухи о возможном переходе в мадридский Реал

Дата публикации: 05-03-2026 02:51

Главный тренер Манчестер Сити, испанский специалист Пеп Гвардиола, категорически отверг слухи о возможном переходе на должность наставника мадридского Реала.

В недавнем интервью Гвардиола отметил, что не представляет себя на тренерском мостике Сантьяго Бернабеу, подчеркнув, что клуб из Мадрида не нуждается в специалисте его типа. По его мнению, у Реала своя уникальная философия, а ему самому ближе другой стиль работы и ведения команды.

"Не думаю, что Реалу нужен такой тренер, как я, - сказал Гвардиола, - Я счастлив работать в Манчестере и совершенно не рассматриваю смену клуба. Меня полностью устраивает нынешняя команда и ее амбиции". Эти слова еще раз подтверждают его преданность Манчестер Сити и отсутствие планов по переходу в другие футбольные коллективы в ближайшем будущем.

Напомним, недавно появились сообщения, что руководители Манчестер Сити рассматривают вариант назначения на пост главного тренера команды другого испанца - Хаби Алонсо, ранее покинувшего мадридский Реал. Однако на данный момент Пеп Гвардиола продолжает уверенно руководить Манчестер Сити и нацеливается на новые успехи с английским клубом.