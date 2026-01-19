Глава ФИФА Инфантино резко осудил действия сборной Сенегала после скандала в финале Кубка Африки

Дата публикации: 19-01-2026 23:05

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино резко высказался по поводу инцидентов, произошедших после финального матча Кубка Африки между сборными Сенегала и Марокко. В решающей встрече, прошедшей накануне, страсти накалились после спорного назначения пенальти в ворота Сенегала. Главный тренер сенегальской команды Пап Тьяв не согласился с решением арбитра - он увёл своих игроков с поля, и команда покинула газон. На фоне эмоционального всплеска многие фанаты "львов Теранги" пытались прорваться на футбольное поле, что едва не привело к массовым беспорядкам. Затем Садио Мане убедил партнеров вернуться к игре. Браим Диас из Марокко упустил шанс реализовать пенальти, а в дополнительное время Папа Гейе забил победный гол, благодаря которому Сенегал одержал победу в напряжённом финале.

Инфантино особо подчеркнул, что подобное поведение футболистов и болельщиков резко противоречит духу спортивной борьбы: "Твёрдо осуждаем действия сенегальских игроков, которые покинули поле, и напоминаем, что это абсолютно недопустимо. Подобные инциденты должны быть осуждены и не должны повторяться на футбольных полях. Неприемлемо нарушать дисциплину на поле, а любые проявления насилия должны быть исключены из футбола. Очень важно всегда уважать решения судей, даже если они вызывают споры, ведь только так можно поддерживать честность и чистоту спорта. Команды обязаны следовать правилам, потому что любое отклонение от них подрывает основы самой игры", - приводит слова Инфантино издание RFI.