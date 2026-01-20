Кайрат - Брюгге 20 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Брюгге, которое состоится 20 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|77
|вр
|Темирлан Анарбеков
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|3
|зщ
|Луиш Мата
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|18
|пз
|Дан Глейзер
|99
|нп
|Рикардиньо
|26
|нп
|Эдмилсон
|7
|нп
|Жоржинью
|55
|нп
|Валерий Громыко
|16
|вр
|Дани ван ден Хёвел
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|25
|нп
|Александар Станкович
|7
|нп
|Николо Трезольди
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Ники Хайен
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|16.01.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|21-й тур
|2 : 3
|13.01.2026
|Кубок Бельгии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|26.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|20-й тур
|3 : 5
|21.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1