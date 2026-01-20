05:18 ()
Свернуть список

Кайрат - Брюгге 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 17:30
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
20 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Кайрат
Брюгге

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Брюгге, которое состоится 20 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Брюгге
Брюгге, Бельгия
77 Казахстан вр Темирлан Анарбеков
80 Россия зщ Егор Сорокин
3 Португалия зщ Луиш Мата
24 Казахстан зщ Александр Мрынский
14 Беларусь зщ Александр Мартынович
20 Казахстан пз Еркин Тапалов
18 Израиль пз Дан Глейзер
99 Бразилия нп Рикардиньо
26 Бразилия нп Эдмилсон
7 Португалия нп Жоржинью
55 Беларусь нп Валерий Громыко
16 Нидерланды вр Дани ван ден Хёвел
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Греция пз Христос Дзолис
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
25 Сербия нп Александар Станкович
7 Германия нп Николо Трезольди
67 Франция нп Мамаду Диахон
Главные тренеры
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Кайрат0 : 1
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 2Кайрат
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кайрат
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайрат1 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Кайрат0 : 0
16.01.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 21-й тур Брюгге2 : 3
13.01.2026 Кубок Бельгии 1/4 финала 2 : 0Брюгге
08.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 2Брюгге
26.12.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 20-й тур 3 : 5Брюгге
21.12.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 19-й тур Брюгге2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close