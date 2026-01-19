05:15 ()
Спортивный врач поразил сроками восстановления Артема Довбика

Дата публикации: 19-01-2026 23:28

 

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал недавнюю операцию нападающего сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артема Довбика:

«Операцию выполнил Лассе Лампайнен – признанный мировой эксперт в области хирургических вмешательств на сухожилиях у спортсменов.

Теперь для Артема самое главное – не спешить и пройти восстановительный период качественно. Обычно реабилитация после такой травмы занимает около 4-5 месяцев, поэтому уже в следующем сезоне мы увидим его в полной боевой форме».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик сыграл 17 матчей на клубном уровне, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что успешное восстановление после подобных травм во многом зависит от дисциплины самого игрока и квалификации медицинской команды. Применение современных методик и поддержка клуба помогут Довбику как можно быстрее вернуться на поле и продолжить успешную карьеру.

