Спортинг - ПСЖ 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Спортинг
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - ПСЖ, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
ПСЖ
Париж, Франция
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
2БразилияпзМатеус Рейс
5ЯпонияпзХидемаса Морита
52ПортугалияпзЖоау Симойнш
10МозамбикпзДжени Катамо
17ПортугалияпзФрансиску Тринкан
97КолумбиянпЛуис Суарес
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
24ФранциянпСенни Маюлу
14ФранциянпДезире Дуэ
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
16.01.2026Португалия — Примейра18-й турСпортинг3 : 0
02.01.2026Португалия — Примейра17-й тур1 : 1Спортинг
28.12.2025Португалия — Примейра16-й турСпортинг4 : 0
23.12.2025Португалия — Примейра15-й тур1 : 4Спортинг
18.12.2025Кубок Португалии1/8 финала2 : 3 ДВСпортинг
16.01.2026Франция — Лига 118-й турПСЖ3 : 0
12.01.2026Кубок Франции1/16 финалаПСЖ0 : 1
08.01.2026Суперкубок Франции 2025ФиналПСЖ2 : 2 4 : 1
04.01.2026Франция — Лига 117-й турПСЖ2 : 1
20.12.2025Кубок Франции1/32 финала0 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

Отзывы и комментарии к матчу

