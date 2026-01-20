Спортинг - ПСЖ 20 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - ПСЖ, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|2
|пз
|Матеус Рейс
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|нп
|Сенни Маюлу
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|Руй Боржеш
|Луис Энрике
|16.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|12.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|08.01.2026
|Суперкубок Франции 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1