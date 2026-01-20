05:18 ()
Вильярреал - Аякс 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Вильярреал
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Аякс, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1БразилияврЛуис Жуниор
26ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
4ИспаниязщРафа Марин
17КанадапзТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспанияпзАльберто Молейро
19Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ЧехияврВитезслав Ярош
3ДаниязщАнтон Гоэи
30НидерландызщАрон Бауман
4ЯпониязщКоу Итакура
2БразилиязщЛукас Роза
48НидерландыпзШон Стёр
18НидерландыпзДави Классен
6НидерландыпзЮри Регер
7ИспаниянпРауль Моро
9ДаниянпКаспер Дольберг
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
17.01.2026Испания — Примера20-й тур2 : 0Вильярреал
10.01.2026Испания — Примера19-й турВильярреал3 : 1
03.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 3Вильярреал
21.12.2025Испания — Примера17-й турВильярреал0 : 2
17.12.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 1Вильярреал
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турАякс2 : 2
14.01.2026Кубок Нидерландов1/8 финала6 : 0Аякс
11.01.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур2 : 3Аякс
20.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й тур2 : 2Аякс
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 7Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

