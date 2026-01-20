Вильярреал - Аякс 20 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Аякс, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Луис Жуниор
|26
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|4
|зщ
|Рафа Марин
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|пз
|Альберто Молейро
|19
|пз
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|30
|зщ
|Арон Бауман
|4
|зщ
|Коу Итакура
|2
|зщ
|Лукас Роза
|48
|пз
|Шон Стёр
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|7
|нп
|Рауль Моро
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|Марселино Гарсия Тораль
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|6 : 0
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 7
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1