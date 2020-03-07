01:14 ()
Ростов - Балтика 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 15:45
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
07 Марта 2026 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ростов
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Андрей Викторович Талалаев
Латвия Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
История личных встреч
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Балтика0 : 1Ростов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика0 : 0Ростов
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Ростов0 : 0Балтика
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов2 : 1Балтика
02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ростов0 : 1Балтика
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика2 : 2Ростов
29.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 30-й тур Ростов1 : 0Балтика
08.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 10-й тур Балтика0 : 0Ростов
15.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 21-й тур Балтика3 : 0Ростов
02.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 6-й тур Ростов0 : 1Балтика
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Ростов0 : 2
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ростов0 : 2
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Ростов
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 5 : 2Ростов
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 1Ростов
03.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Балтика0 : 1
27.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Балтика
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Балтика
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика1935
6 Спартак М1932
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Акрон1921
11 Ростов1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Оренбург1915
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи199

Отзывы и комментарии к матчу

