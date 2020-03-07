Ростов - Балтика 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Андрей Викторович Талалаев
|Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|6-й тур
|0 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|0 : 2
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|03.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|19
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|19
|32
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Динамо М
|19
|24
|9
|Рубин
|19
|23
|10
|Акрон
|19
|21
|11
|Ростов
|19
|21
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|9