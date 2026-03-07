01:18 ()
Корона - Нецеча 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 15:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
07 Марта 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Корона
Нецеча

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Нецеча, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3Корона
11.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Нецеча0 : 3Корона
26.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Корона2 : 1Нецеча
22.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 5-й тур Нецеча0 : 2Корона
22.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Корона0 : 1Нецеча
05.11.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Нецеча1 : 3Корона
20.04.2016 Польша - Экстракласса 2-й тур Нецеча0 : 0Корона
02.04.2016 Польша - Экстракласса 29-й тур Нецеча0 : 1Корона
02.11.2015 Польша - Экстракласса 14-й тур Корона0 : 1Нецеча
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 0Корона
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Корона1 : 2
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Корона
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 2
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 2Корона
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Нецеча1 : 1
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 0Нецеча
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Нецеча1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Нецеча
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Нецеча0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2338
2
Лига чемпионов
Ягеллония2238
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 Радомяк2332
9 Погонь2331
10 ГКС Катовице2230
11 Корона2330
12 Мотор2330
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

