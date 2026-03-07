Корона - Нецеча 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Нецеча, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Яцек Зелински
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|11.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 3
|26.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 1
|22.05.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 2
|22.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 3
|20.04.2016
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2016
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 1
|02.11.2015
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|23
|38
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|Радомяк
|23
|32
|9
|Погонь
|23
|31
|10
|ГКС Катовице
|22
|30
|11
|Корона
|23
|30
|12
|Мотор
|23
|30
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|23
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22