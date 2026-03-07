01:19 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Оболонь-Бровар - Кривбасс 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 15:30
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
07 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Оболонь-Бровар
Кривбасс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Кривбасс, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кривбасс2 : 1Оболонь-Бровар
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Кривбасс1 : 0Оболонь-Бровар
24.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Кривбасс
09.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс1 : 0Оболонь-Бровар
28.08.2023 Украина - Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Кривбасс
13.04.2012 Украина - Премьер-лига 27-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Кривбасс
01.10.2011 Украина - Премьер-лига 12-й тур Кривбасс1 : 0Оболонь-Бровар
05.03.2011 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс2 : 2Оболонь-Бровар
07.08.2010 Украина - Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Кривбасс
25.04.2010 Украина - Премьер-лига 27-й тур Оболонь-Бровар1 : 2Кривбасс
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Оболонь-Бровар1 : 3
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Кривбасс3 : 1
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Кривбасс
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Кривбасс1 : 1
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 0
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1830
6 Металлист 19251728
7 Колос1828
8 Заря1824
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1720
11 Рух В1819
12 Карпаты1819
13
Стыковая зона
Кудровка1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1811
16
Зона вылета
Полтава189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close