Кальяри - Комо 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Комо, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|33
|зщ
|Адам Оберт
|22
|зщ
|Альберто Доссена
|32
|зщ
|Зе Педру
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|8
|пз
|Мишель Адопо
|27
|пз
|Джозеф Литета
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|1
|вр
|Жан Бутез
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|38
|нп
|Ассане Диао
|Фабио Пизакане
|Сеск Фабрегас
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 1
|19.04.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|1 : 1
|06.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|1 : 1
|27.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|03.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|27
|35
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Торино
|27
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15