Кальяри - Комо 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Кальяри
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Комо, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Комо
Комо
1 Италия вр Элия Каприле
33 Словакия зщ Адам Оберт
22 Италия зщ Альберто Доссена
32 Португалия зщ Зе Педру
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
8 Франция пз Мишель Адопо
27 Замбия пз Джозеф Литета
25 Гана пз Ибраим Сулемана
2 Италия нп Марко Палестра
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
1 Франция вр Жан Бутез
14 Испания зщ Хакобо Рамон
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
38 Сенегал нп Ассане Диао
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0Кальяри
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Комо3 : 1Кальяри
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Кальяри1 : 1Комо
14.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 20-й тур Кальяри2 : 0Комо
13.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Комо1 : 1Кальяри
19.04.2016 Италия - Серия B Серия B. 37-й тур Комо1 : 1Кальяри
06.12.2015 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Кальяри1 : 1Комо
27.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Кальяри
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 0
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кальяри0 : 2
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 0Кальяри
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри4 : 0
03.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Комо0 : 0
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Комо3 : 1
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Комо
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Комо
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Комо1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2745
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2735
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2730
14 Торино2730
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

