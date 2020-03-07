01:14 ()
Леванте - Жирона 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 17:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
07 Марта 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Леванте
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Жирона, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Жирона
Жирона
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
2 Аргентина зщ Матиас Морено
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
16 Гондурас пз Кервин Арриага
19 Испания пз Карлос Эспи
9 Испания нп Иван Ромеро
26 Испания нп Карим Тунде
27 Испания нп Пако Кортес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
11 Франция пз Тома Лемар
18 Марокко пз Аззедин Унаи
23 Испания пз Иван Мартин
15 Украина нп Виктор Цыганков
19 Украина нп Владислав Ванат
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Жирона0 : 4Леванте
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Леванте
04.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Леванте2 : 2Жирона
31.03.2018 Испания - Примера 30-й тур Жирона1 : 1Леванте
28.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Леванте1 : 1Жирона
05.11.2017 Испания - Примера 11-й тур Леванте1 : 2Жирона
26.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Жирона0 : 2Леванте
13.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте2 : 1Жирона
04.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Жирона2 : 1Леванте
27.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Леванте2 : 0
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 3 : 0Леванте
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур Леванте0 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Леванте0 : 2
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 2Леванте
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Жирона1 : 2
23.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 2Жирона
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Жирона2 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Жирона
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Райо Вальекано2630
14 Жирона2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2617

