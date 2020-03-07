Леванте - Жирона 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Жирона, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|16
|пз
|Кервин Арриага
|19
|пз
|Карлос Эспи
|9
|нп
|Иван Ромеро
|26
|нп
|Карим Тунде
|27
|нп
|Пако Кортес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|11
|пз
|Тома Лемар
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|пз
|Иван Мартин
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Мичел Санчес
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|04.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|28.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 2
|13.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 1
|04.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|2 : 1
|27.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 2
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Райо Вальекано
|26
|30
|14
|Жирона
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17