Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Видзев - Лех 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 21:15
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
07 Марта 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Видзев
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Лех П, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Лех П
Познань
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1Видзев
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П4 : 1Видзев
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Видзев2 : 1Лех П
19.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Видзев1 : 1Лех П
26.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Лех П1 : 3Видзев
19.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Видзев1 : 2Лех П
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Лех П2 : 0Видзев
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 0Видзев
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Видзев
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Видзев
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Лех П4 : 3
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Лех П1 : 0
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Лех П
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Лех П
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2338
2
Лига чемпионов
Ягеллония2238
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 Радомяк2332
9 Погонь2331
10 ГКС Катовице2230
11 Корона2330
12 Мотор2330
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

