Видзев - Лех 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Лех П, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Игор Йовичевич
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|4 : 1
|27.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Польша - Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 2
|04.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|23
|38
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|Радомяк
|23
|32
|9
|Погонь
|23
|31
|10
|ГКС Катовице
|22
|30
|11
|Корона
|23
|30
|12
|Мотор
|23
|30
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|23
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22