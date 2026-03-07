Осасуна - Мальорка 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хави Галан
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|20
|пз
|Пабло Торре
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Хан Вирхили
|Алессио Лиши
|Хагоба Аррасате
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Райо Вальекано
|26
|30
|14
|Жирона
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17