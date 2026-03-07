01:14 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Осасуна - Мальорка 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 15:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
07 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Осасуна
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 07 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Серхио Эррера
19 Франция зщ Валентин Розье
24 Испания зщ Алехандро Катена
20 Испания зщ Хави Галан
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
21 Испания нп Виктор Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
21 Испания зщ Антонио Раильо
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
20 Испания пз Пабло Торре
7 Косово нп Ведат Мурики
17 Испания нп Хан Вирхили
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Мальорка2 : 2Осасуна
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Мальорка1 : 1Осасуна
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Мальорка
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка3 : 2Осасуна
31.03.2023 Испания - Примера 27-й тур Мальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Осасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 2Мальорка
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Осасуна
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Осасуна2 : 1
13.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 0 : 0Осасуна
06.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 2Осасуна
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 2
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Мальорка0 : 1
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 0Мальорка
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Мальорка1 : 2
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 0Мальорка
02.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Мальорка4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Райо Вальекано2630
14 Жирона2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close