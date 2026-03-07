01:17 ()
Морейренсе - Насьонал 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
07 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Морейренсе
Насьонал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Насьонал, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
04.10.2025Португалия — Примейра8-й турНасьонал3 : 2Морейренсе
27.04.2025Португалия — Примейра31-й турМорейренсе1 : 1Насьонал
14.12.2024Португалия — Примейра14-й турНасьонал1 : 0Морейренсе
06.05.2021Португалия - Примейра31-й турМорейренсе2 : 2Насьонал
17.01.2021Португалия - Примейра14-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
28.01.2019Португалия - Примейра19-й турМорейренсе2 : 1Насьонал
19.08.2018Португалия - Примейра2-й турНасьонал1 : 2Морейренсе
17.04.2017Португалия - Примейра29-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
04.12.2016Португалия - Примейра12-й турМорейренсе3 : 1Насьонал
24.04.2016Португалия - Примейра31-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
01.03.2026Португалия — Примейра24-й тур1 : 1Морейренсе
21.02.2026Португалия — Примейра23-й турМорейренсе0 : 3
16.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 2Морейренсе
07.02.2026Португалия — Примейра21-й турМорейренсе1 : 2
30.01.2026Португалия — Примейра20-й тур1 : 0Морейренсе
28.02.2026Португалия — Примейра24-й турНасьонал1 : 2
21.02.2026Португалия — Примейра23-й тур3 : 0Насьонал
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турНасьонал0 : 1
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турНасьонал0 : 0
01.02.2026Португалия — Примейра20-й тур2 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2436
7 Морейренсе2434
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

Отзывы и комментарии к матчу

