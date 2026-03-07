Аталанта - Удинезе 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|6
|пз
|Юнус Муса
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|7
|нп
|Камал Сулемана
|90
|нп
|Никола Крстович
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|22
|зщ
|Бранимир Млачич
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|Раффаэле Палладино
|Коста Руньяич
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|04.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|27
|35
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Торино
|27
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15