Аталанта - Удинезе 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 19:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
07 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Аталанта
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
19 Албания зщ Берат Джимсити
69 Италия зщ Хонест Аханор
16 Италия пз Рауль Белланова
8 Хорватия пз Марио Пашалич
10 Сербия пз Лазар Самарджич
6 США пз Юнус Муса
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
7 Гана нп Камал Сулемана
90 Черногория нп Никола Крстович
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
22 Хорватия зщ Бранимир Млачич
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Удинезе1 : 0Аталанта
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе0 : 0Аталанта
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Аталанта2 : 1Удинезе
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта2 : 0Удинезе
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе1 : 1Аталанта
04.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Аталанта0 : 0Удинезе
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Удинезе2 : 2Аталанта
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 6Аталанта
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта1 : 1Удинезе
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта3 : 2Удинезе
04.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 2Аталанта
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Аталанта
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта4 : 1
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Аталанта2 : 1
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 0Аталанта
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе3 : 0
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Удинезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе1 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Удинезе
02.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2745
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2735
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2730
14 Торино2730
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

