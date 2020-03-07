Брага - Спортинг 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 07 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|10
|пз
|Родриго Саласар
|77
|нп
|Габри Мартинес
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|Карлос Висенс
|Руй Боржеш
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|03.03.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|24
|58
| 4
Лига конференций
|Брага
|24
|45
|5
|Жил Висенте
|24
|40
|6
|Фамаликан
|24
|36
|7
|Морейренсе
|24
|34
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|24
|27
|11
|Арока
|24
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|24
|23
|14
|Насьонал
|24
|21
|15
|Риу Аве
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9