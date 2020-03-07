01:17 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Брага - Спортинг 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
07 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Брага
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 07 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
1ЧехияврЛукаш Горничек
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
14ШвециязщГустаф Лагербильке
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
2ИспаниязщВиктор Гомес
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
27АвстрияпзФлориан Гриллич
10УругвайпзРодриго Саласар
77ИспаниянпГабри Мартинес
18ИспаниянпПау Виктор
21ПортугалиянпРикарду Орта
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
10МозамбикпзДжени Катамо
31БразилияпзЛуйс Гильерме
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
97КолумбиянпЛуис Суарес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
05.10.2025Португалия — Примейра8-й турСпортинг1 : 1Брага
07.04.2025Португалия — Примейра28-й турСпортинг1 : 1Брага
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБрага2 : 4Спортинг
11.02.2024Португалия — Примейра21-й турСпортинг5 : 0Брага
03.09.2023Португалия — Примейра4-й турБрага1 : 1Спортинг
02.02.2023Португалия - Примейра18-й турСпортинг5 : 0Брага
19.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаСпортинг5 : 0Брага
07.08.2022Португалия - Примейра1-й турБрага3 : 3Спортинг
22.01.2022Португалия - Примейра19-й турСпортинг1 : 2Брага
14.08.2021Португалия - Примейра2-й турБрага1 : 2Спортинг
28.02.2026Португалия — Примейра24-й тур1 : 2Брага
21.02.2026Португалия — Примейра23-й турБрага3 : 2
14.02.2026Португалия — Примейра22-й тур2 : 1Брага
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турБрага3 : 0
02.02.2026Португалия — Примейра20-й тур0 : 4Брага
03.03.2026Кубок Португалии1/2 финалаСпортинг1 : 0
27.02.2026Португалия — Примейра24-й турСпортинг3 : 0
21.02.2026Португалия — Примейра23-й тур0 : 3Спортинг
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турСпортинг1 : 0
09.02.2026Португалия — Примейра21-й тур1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2436
7 Морейренсе2434
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

