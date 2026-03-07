Аль-Наср - Неом 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Неом, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|Кристоф Галтье
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|1 : 3
|25.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 5
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|4 : 0
|18.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|12.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|24
|61
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|24
|59
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|24
|58
|4
|Аль-Кадисия
|24
|54
|5
|Аль-Иттихад
|24
|42
|6
|Аль-Таавун
|24
|41
|7
|Аль-Иттифак
|24
|38
|8
|Неом
|24
|32
|9
|Аль-Фатех
|24
|28
|10
|Аль-Хазм
|24
|28
|11
|Аль-Халидж
|24
|27
|12
|Аль-Фейха
|24
|27
|13
|Аль-Холуд
|24
|25
|14
|Аль-Шабаб
|24
|25
|15
|Дамак
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|25
|16
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|24
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|24
|8