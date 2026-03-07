01:18 ()
Аль-Наср - Неом 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур
Аль-Наср
Неом

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Неом, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Неом
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Неом1 : 3Аль-Наср
28.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур 1 : 3Аль-Наср
25.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 5Аль-Наср
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Наср4 : 0
18.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср1 : 0
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
28.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Неом1 : 2
25.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 1 : 1Неом
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 0 : 1Неом
12.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 1 : 0Неом
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Неом1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2461
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2459
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2458
4 Аль-Кадисия2454
5 Аль-Иттихад2442
6 Аль-Таавун2441
7 Аль-Иттифак2438
8 Неом2432
9 Аль-Фатех2428
10 Аль-Хазм2428
11 Аль-Халидж2427
12 Аль-Фейха2427
13 Аль-Холуд2425
14 Аль-Шабаб2425
15 Дамак2519
16
Зона вылета
Эр-Рияд2516
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2413
18
Зона вылета
Аль-Наджма248

Отзывы и комментарии к матчу

