Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Атлетико - Реал Сосьедад 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
07 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Атлетико М
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Словения вр Ян Облак
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
16 Аргентина зщ Науэль Молина
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 США пз Джонни Кардозо
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
10 Испания нп Алекс Баэна
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
8 Испания пз Беньят Туррьентес
18 Испания пз Карлос Солер
21 Россия пз Арсен Захарян
4 Испания пз Йон Горротксатеги
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Атлетико М4 : 0Реал Сосьедад
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала 3 : 0Атлетико М
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 0 : 1Атлетико М
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Атлетико М4 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетико М4 : 2
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 3Атлетико М
04.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 3
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 4 : 1Реал Сосьедад
11.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала 0 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Райо Вальекано2630
14 Жирона2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

