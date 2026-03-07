Атлетико - Реал Сосьедад 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|16
|зщ
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|18
|пз
|Карлос Солер
|21
|пз
|Арсен Захарян
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Диего Симеоне
|Пеллегрино Матараццо
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 3
|04.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Райо Вальекано
|26
|30
|14
|Жирона
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17