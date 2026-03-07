01:16 ()
Ньюкасл - Манчестер Сити 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
07 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
28 Англия пз Джо Уиллок
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
18 Дания нп Уильям Осула
10 Англия нп Энтони Гордон
20 Швеция нп Энтони Эланга
1 Англия вр Джеймс Траффорд
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
15 Англия зщ Марк Гехи
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
16 Испания пз Родри
47 Англия пз Фил Фоден
20 Португалия пз Бернарду Силва
11 Бельгия пз Жереми Доку
7 Египет нп Омар Мармуш
42 Гана нп Антуан Семеньо
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед3 : 2
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 6Ньюкасл Юнайтед
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Манчестер Сити
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити2 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити3 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
5 : 1
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Челси
1 : 5
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
1 : 3
Портсмут
Арсенал
1 : 4
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 2 5 : 6
Норвич Сити
Уолсолл
5 : 1
Халл Сити
Блэкберн Роверс
0 : 0 4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1 ДВ
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2
Ливерпуль
Барнсли
4 : 1
Солфорд Сити
Суиндон Таун
3 : 2
1/16 финала
Халл Сити
Челси
0 : 4
Рексем
Ипсвич Таун
1 : 0
Бёртон Альбион
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1 ДВ
Манчестер Сити
Солфорд Сити
2 : 0
Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 1
Саутгемптон
Лестер Сити
2 : 1 ДВ
Бёрнли
Мэнсфилд Таун
1 : 2
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 0
Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед
1 : 1 2 : 4
Гримсби Таун
Вулверхэмптон
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
0 : 1
Сток Сити
Фулхэм
1 : 2
Арсенал
Уиган Атлетик
4 : 0
Маклсфилд Таун
Брентфорд
0 : 1
Порт Вейл
Бристоль Сити
1 : 0 ДВ
1/8 финала
Вулверхэмптон
Ливерпуль
06.03
Мэнсфилд Таун
Арсенал
07.03
Рексем
Челси
07.03
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
07.03
Фулхэм
Саутгемптон
08.03
Порт Вейл
Сандерленд
08.03
Лидс Юнайтед
Норвич Сити
08.03
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд
09.03

