Окжетпес - Елимай 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 11:00
07 Марта 2026 года в 12:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Окжетпес
Елимай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Елимай, которое состоится 07 Марта 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Елимай
Семей
История личных встреч
02.08.2025Казахстан — Премьер-лига19-й турОкжетпес1 : 1Елимай
04.05.2025Казахстан — Премьер-лига7-й турЕлимай0 : 2Окжетпес
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й турОкжетпес4 : 3
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур7 : 1Окжетпес
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турОкжетпес1 : 2
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й тур3 : 1Окжетпес
31.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й турОкжетпес0 : 1
23.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 1Елимай
08.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 0Елимай
27.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 1Елимай
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й турЕлимай3 : 2
18.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур3 : 6Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жетысу00
2
Лига конференций
Кызыл-Жар00
3
Лига конференций
Кайсар00
4 Ордабасы00
5 Окжетпес00
6 Атырау00
7 Тобол00
8 Актобе00
9 Кайрат00
10 Астана00
11 Каспий00
12 Елимай00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Иртыш П00
16
Зона вылета
Алтай00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
