Нант - Анже 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Анже, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|2
|зщ
|Али Юссиф
|3
|зщ
|Николя Козза
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|21
|пз
|Мохамед Каба
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Дейвер Мачадо
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
|40
|вр
|Умар Пона
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|Антуан Комбуаре
|Александр Дюжо
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 4
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Ренн
|24
|40
|7
|Монако
|24
|37
|8
|Страсбург
|24
|35
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Тулуза
|24
|31
|12
|Анже
|24
|29
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Нант
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13