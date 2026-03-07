01:15 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Нант - Анже 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 18:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
07 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Нант
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Анже, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Анже
Анже
1 Португалия вр Антони Лопеш
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
2 Ливия зщ Али Юссиф
3 Франция зщ Николя Козза
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
8 Франция пз Йоанн Лепенан
21 Франция пз Мохамед Каба
66 Франция пз Луи Леру
27 Колумбия пз Дейвер Мачадо
19 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
10 Франция нп Маттис Аблин
40 Мали вр Умар Пона
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Мали зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
3 Габон зщ Жак Экомье
14 Марокко пз Яссин Белькдим
93 Алжир пз Харис Белькебла
6 Франция пз Луи Мутон
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
9 Франция нп Годюэн Куалипу
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
12.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Анже4 : 1Нант
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Нант0 : 1Анже
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Анже1 : 1Нант
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0Анже
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Анже1 : 1 2 : 4Нант
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Анже0 : 0Нант
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Нант1 : 1Анже
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Анже1 : 4Нант
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Нант
20.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Нант1 : 1Анже
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 0Нант
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Нант2 : 0
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 3 : 1Нант
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 1
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 1Нант
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Анже
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Анже0 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 0Анже
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Анже1 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2457
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Ренн2440
7 Монако2437
8 Страсбург2435
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Тулуза2431
12 Анже2429
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2418
17
Зона вылета
Нант2417
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

