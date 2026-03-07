01:17 ()
Алашкерт - Арарат-Армения 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:00
07 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 17-й тур
Алашкерт
Арарат-Армения

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Арарат-Армения, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения2 : 1Алашкерт
15.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Арарат-Армения3 : 0Алашкерт
27.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Алашкерт2 : 2Арарат-Армения
30.08.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения3 : 1Алашкерт
26.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 3Арарат-Армения
04.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Арарат-Армения2 : 1Алашкерт
30.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур Алашкерт1 : 1Арарат-Армения
25.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения3 : 1Алашкерт
10.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Арарат-Армения0 : 1Алашкерт
05.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Алашкерт0 : 0Арарат-Армения
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Алашкерт
29.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Алашкерт0 : 2
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Алашкерт
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Алашкерт
01.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Арарат-Армения4 : 1
25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Арарат-Армения
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Арарат-Армения
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения1 : 1
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1630
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1423
6 Ван1521
7 БКМА1515
8 Гандзасар1611
9 Ширак1510
10
Зона вылета
Арарат153

