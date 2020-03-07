Осер - Страсбург 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|5
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Секу Мара
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|80
|нп
|Жессим Яссин
|Кристоф Пеллиссье
|Гари О'Нил
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|15.08.2007
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|03.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Ренн
|24
|40
|7
|Монако
|24
|37
|8
|Страсбург
|24
|35
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Тулуза
|24
|31
|12
|Анже
|24
|29
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Нант
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13