01:15 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Осер - Страсбург 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 20:00
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
07 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Осер
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Страсбург
Страсбург
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
24 Швейцария зщ Брайан Око
29 Франция пз Марвен Сеная
14 Гана пз Гидеон Менса
7 Франция пз Хосуэ Казимир
5 Франция пз Кевин Дануа
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Мали нп Лассин Синайоко
19 Камерун нп Дэнни Намасо
9 Франция нп Секу Мара
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
32 Аргентина пз Валентин Барко
3 Англия пз Бен Чилуэлл
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
80 Марокко нп Жессим Яссин
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Страсбург3 : 0Осер
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Осер0 : 1Страсбург
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Страсбург3 : 1Осер
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург2 : 0Осер
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Осер1 : 0Страсбург
20.03.2017 Франция - Лига 2 30-й тур Осер0 : 2Страсбург
21.10.2016 Франция - Лига 2 12-й тур Страсбург2 : 1Осер
23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Осер2 : 0Страсбург
19.01.2008 Франция - Лига 1 21-й тур Осер1 : 1Страсбург
15.08.2007 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург3 : 0Осер
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 2Осер
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Осер0 : 3
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Осер
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Осер0 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 0Осер
03.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Страсбург2 : 1
27.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Страсбург1 : 1
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Страсбург3 : 1
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Страсбург
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2457
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Ренн2440
7 Монако2437
8 Страсбург2435
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Тулуза2431
12 Анже2429
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2418
17
Зона вылета
Нант2417
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close