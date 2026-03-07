Пари Нижний Новгород - Сочи 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Игорь Витальевич Осинькин
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|28.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|3 : 2
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|19.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|19.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|4 : 3
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|02.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|19
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|19
|32
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Динамо М
|19
|24
|9
|Рубин
|19
|23
|10
|Акрон
|19
|21
|11
|Ростов
|19
|21
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|19
|9