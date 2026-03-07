01:14 ()
Пари Нижний Новгород - Сочи 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 18:00
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
07 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Пари Нижний Новгород
Сочи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Сочи1 : 1Пари Нижний Новгород
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи2 : 1Пари Нижний Новгород
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Сочи
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
31.05.2025 Россия — Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Пари Нижний Новгород1 : 3Сочи
28.05.2025 Россия — Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Сочи1 : 2Пари Нижний Новгород
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Сочи6 : 1Пари Нижний Новгород
29.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
22.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0Сочи
07.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи2 : 1Пари Нижний Новгород
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 3 : 2Пари Нижний Новгород
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
19.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород0 : 1
19.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород4 : 3
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Пари Нижний Новгород2 : 1
02.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Сочи2 : 3
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 0
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи1 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Сочи3 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика1935
6 Спартак М1932
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Акрон1921
11 Ростов1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Оренбург1915
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи199

Отзывы и комментарии к матчу

