01:19 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Эпицентр - Колос 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 13:00
07 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Эпицентр
Колос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Колос, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0Эпицентр
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 4 : 0Эпицентр
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Эпицентр0 : 2
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Эпицентр
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Эпицентр
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Колос
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Колос0 : 2
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Колос
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 0
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1830
6 Металлист 19251728
7 Колос1828
8 Заря1824
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1720
11 Рух В1819
12 Карпаты1819
13
Стыковая зона
Кудровка1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1811
16
Зона вылета
Полтава189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close