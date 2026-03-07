01:16 ()
Челябинск - Спартак Кс 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 13:30
07 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Челябинск
Спартак Кс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Спартак Кс, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Спартак Кс2 : 1Челябинск
18.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Челябинск1 : 5Спартак Кс
30.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс3 : 1Челябинск
12.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур Спартак Кс0 : 0Челябинск
17.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур Челябинск3 : 1Спартак Кс
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 0 : 1Челябинск
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2 ДВЧелябинск
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Челябинск
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 2 : 0Челябинск
24.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 2Челябинск
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Спартак Кс1 : 1
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Спартак Кс0 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Спартак Кс
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Спартак Кс0 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 2Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2239
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 СКА-Хабаровск2232
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Шинник2226
12 Енисей2224
13 Торпедо М2224
14 Черноморец2224
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2212

Отзывы и комментарии к матчу

