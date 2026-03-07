Челябинск - Спартак Кс 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 13:30
07 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Спартак Кс, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челябинск
Челябинск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|1 : 5
|30.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|12.10.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|0 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2 ДВ
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|17.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|22
|35
|5
|Челябинск
|22
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Шинник
|22
|26
|12
|Енисей
|22
|24
|13
|Торпедо М
|22
|24
|14
|Черноморец
|22
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|22
|12